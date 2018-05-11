Убивший тещу за непристойное предложение предстал перед судом

2018-05-11 18:08 | www.oxu.az | 6
В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу жителя Агдашского района Джавада Ибрагимова, обвиняемого по статье 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью).
Как передает Oxu.Az, 11 января этого года сотрудники 28-го отделения полиции Управления полиции Ясамальского района обнаружили на территории жилого массива «Ганлы гель» тело Нигяр Намазовой 1958 года рождения.
По словам членов семьи Намазовой, она умерла из-за травмы головы, полученной в результате падения. Однако назначенная по делу судебно-медицинская экспертиза установила, что женщину убили.
Выяснилось, что женщину убил ее ранее судимый зять Джавад Ибрагимов.
На допросе обвиняемый заявил, что совершил убийство из-за непристойного предложения:
«Теща предложила мне заняться сексом. За это я ее избил, но убивать не хотел».
На подготовительном заседании Джавид Ибрагимов выразил недовольство ходом следствия и отказался отвечать на вопросы судьи.
Рассмотрение по делу было назначено на 17 мая.