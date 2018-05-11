Освобожден от должности генеральный директор телеканала İTV (версия 2)

2018-05-11 16:45 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Освобожден от должности генеральный директор телеканала İTV Джамиль Гулиев, сообщили в пятницу Trend в Вещательном совете компании İTV.

Было отмечено, что Джамиль Гулиев официально обратился в Совет с желанием оставить должность в связи с состоянием здоровья и будущими творческими планами. После обсуждений решение было принято.

На заседании Совета Балакиши Касумов был избран новым генеральным директором İTV.

Комментируя данный вопрос, Джамиль Гулиев сказал, что проблемы со здоровьем не позволяют ему качественно выполнять обязанности на такой ответственной должности как генеральный директор İTV, и реализовывать многочисленные творческие планы.