Проходит очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана

2018-05-11 17:20 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В пятницу проходит очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана, которое рассмотрит обращения о помиловании.

На последнем заседании Комиссии было рассмотрено более 100 обращений и в отношении части из них было принято положительное решение.

Отметим, что на заседаниях Комиссии по помилованию, которые стали проводиться с конца января этого года, рассмотрено более 700 обращений.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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