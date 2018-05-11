Выделено 3,3 млн. манатов на строительство автодороги Мехдиабад-Пиршаги

2018-05-11 18:14 | www.apa.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Мехдиабад-Пиршаги.

Как передает АПА-Экономикс, в распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дороги, соединяющей 3 населенных пункта, где проживает 21 тысяча человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в госбюджете 2018 года, Госагентству автомобильных дорог будет выделено 3,3 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.