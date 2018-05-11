В поселке Бина обнаружена незаконная мечеть

2018-05-11 18:17 | www.oxu.az | 7

Сегодня при совместном участии сотрудников Государственного комитета по работе с религиозными организациями, министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности и Исполнительной власти Хазарского района с целью проверки информации о нарушении деятельности религиозных структур был проведен осмотр незаконного места поклонения в поселке Бина Хазарского района.

Как сообщили Oxu.Az в Госкомитете по работе с религиозными организациями, в ходе осмотра на этой территории были выявлены факты организации религиозных собраний и других религиозных церемоний в порядке, противоречащем закону. А также выявлены нарушения соответствующих статей закона «О свободе вероисповедания».

В связи с этим сотрудники Государственного комитета по работе с религиозными организациями составили протокол об административном проступке по статье 515.0.2 Кодекса административных правонарушений в отношении Гюльверди Аллахверди оглу Биньятова, незаконно выполняющего религиозный обряд. Протокол был направлен в суд.