В Ашхабаде состоятся переговоры ЕС со странами Центральной Азии

2018-05-11 17:51 | www.trend.az | 8

АШХАБАД /Trend/ - В ближайшие недели в Ашхабаде планируется проведение ежегодного диалога высокого уровня по вопросам политики и безопасности между Европейским Союзом (ЕС) и Центральной Азией.

Об этом, как говорится в сообщении "Нефтегазового комплекса" Туркменистана заявил глава контактного бюро ЕС в Ашхабаде Любомир Фреборт в своем приветственном выступлении по случаю Дня Европы.

Данный переговорный механизм является одним из элементов регулярных политических контактов между данным регионом и ЕС.

Официальный представитель ЕС также сказал, что партнерство между ЕС и Туркменистаном строится в таких областях как торговля, энергетика и транспорт.