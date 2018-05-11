Глава FAO призвал страны Центральной Азии искоренить голод

2018-05-11 17:59 | www.trend.az | 6

Мировое сообщество приняло на себя обязательство искоренить голод и все формы неполноценного питания к 2030 году, что является Целью устойчивого развития 2 Повестки дня на период до 2030 года. Это был решительный и амбициозный выбор и достичь этой цели будет непросто, хотя я по-прежнему убежден, что это возможно. Об этом говорится в статье генерального директора продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Жозе Грациану да Силва, сообщает в пятницу CA-NEWS.

В статье отмечается, что страны Европы и Центральной Азии на верном пути. Большинство из них добились значительного прогресса в сокращении доли населения, страдающего от голода. Однако важные вопросы, связанные с продовольственной безопасностью и питанием по-прежнему стоят на повестке дня.

Некоторые страны региона все еще вынуждены бороться с «тройным бременем» неполноценного питания: недоеданием, дефицитом важных микроэлементов и – одновременно с этим – с быстро растущими темпами избыточного веса и ожирения.



Дефицит микроэлементов и переедание детей и взрослых стали двумя основными проблемами в области продовольственной безопасности и питания в регионе; обе они ведут к снижению человеческого потенциала и к потере продуктивности.

Данные опросов свидетельствуют, что 14,3 миллиона взрослого населения в регионе до сих пор относят себя к категории страдающих от отсутствия продовольственной безопасности.



Голод и неполноценное питание – это следствие множества взаимосвязанных причин. Поэтому для решения этой проблемы требуется принятие комплексных мер:

- Первое - устойчивые продовольственные системы. На протяжении всего пути от производства до потребления устойчивое сельское хозяйство и продовольственные системы обеспечивают продовольственную безопасность и питание для всех, не ставя под угрозу способность Земли продолжать производство для будущих поколений. Учитывая последствия изменения климата, это будет означать ведение устойчивого сельского, лесного и рыбного хозяйства, диверсификацию производства и обеспечение того, чтобы сельское хозяйство способствовало смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему. Это также означает, что природные ресурсы этого региона - вода, почвы, биоразнообразие, леса, уникальные и уязвимые экосистемы - должны управляться устойчивым образом.