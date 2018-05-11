Путин и Меркель обсудят соглашение по Ирану и Сирию

2018-05-11 17:59 | www.trend.az | 5

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на переговорах в Сочи 18 мая обсудят иранскую сделку и сирийское урегулирование, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

"Восемнадцатого мая очень важный состоится контакт нашего президента — это рабочий визит канцлера Германии Ангелы Меркель. Условлено, что будут обсуждаться и двусторонние отношения, но, конечно, упор будет сделан, очевидно, на актуальную международную проблематику — тут и иранская сделка, тут и сирийское урегулирование и так далее", — сказал Ушаков.

Ситуация вокруг иранской ядерной сделки обострилась после того, как во вторник президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.