В руководстве МБА произошли изменения

2018-05-11 18:46 | www.oxu.az | 7

Сегодня состоялось общее собрание акционеров ОАО «Международный банк Азербайджана».

Как сообщили Oxu.Az в МБА, на заседании были внесены изменения в состав Наблюдательного совета банка.

Так, в Наблюдательном совете Сахиля Бабаева, назначенного в соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики от 21 апреля 2018 года на должность министра труда и социальной защиты населения, заменил заместитель председателя Государственного комитета по имущественным вопросам Рустам Шахбазов.

На заседании также было утверждено Положение о Наблюдательном совете банка. Были рассмотрены другие вопросы касательно деятельности совета и Аудиторского комитета, в том числе сформирован новый состав комитета. Азад Мамедов назначен на должность председателя Аудиторского комитета, а Замиг Мамедов и Вюгар Бадалов - членами комитета.

Сегодня же состоялось очередное заседание Наблюдательного совета МБА. Участникам заседания был представлен отчет о финансовой деятельности Международного банка Азербайджана по итогам четырех месяцев 2018 года. Также были рассмотрены кредитные обращения, находящиеся в полномочиях Наблюдательного совета, и ряд других вопросов.