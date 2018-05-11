Суд Москвы арестовал почти половину капитала российской "дочки" Международного банка Азербайджана (версия 2)

2018-05-11 18:01 | www.trend.az | 5

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БАКУ /Trend/ - Арбитражный суд Москвы по заявлению Сбербанка России арестовал 41,6 процента долей в капитале российской "дочки" Международного банка Азербайджана (МБА) - "МБА-Москва", следует из материалов суда.

“Публичное акционерное общество “Сбербанк России” обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста в пользу ПАО “Сбербанк” на имущество ОАО “Международный банк Азербайджана” на общую сумму не более 21 270 039,32 долларов, в том числе: на долю (41,6 процента) в уставном капитале ООО “Банк “МБА-Москва””, - говорится в заявлении суда.

В апреле этого года Сбербанк обратился с исковым заявлением в Высокий Суд Правосудия Англии и Уэльса к Международному банку Азербайджана о взыскании задолженности по кредитному договору в размере 21,27 миллиона долларов.

Однако, как отмечается, Сбербанк не смог обеспечить возврат кредита по ряду причин.

Так, в документах дела указано, что в прошлом году Наблюдательный совет МБА принял решение о добровольной реструктуризации зарубежных обязательств банка. В мае прошлого года Насиминский районный суд Баку (Азербайджан) удовлетворил заявление МБА о начале процедуры добровольной реструктуризации. В июле того же года Федеральный банкротный суд США по Южному округу Нью-Йорка удовлетворил заявление МБА и признал решение Насиминского районного суда Баку, установив мораторий в отношении активов, находящихся на территории США, а также судебный запрет на возбуждение или привидение в действие исполнительных актов в отношении обязательств, включенных в предварительный план реструктуризации.