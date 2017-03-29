Президент Ильхам Алиев ознакомился с хлопковым полем в Саатлинском районе (ФОТО) (версия 2)

2017-03-29 00:59 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с хлопковым участком фермера Хумай Мамедовой на территории села Гыраглы Саатлинского района.

Глава государства поприветствовал хлопкоробов.

Фермер Хумай Мамедова: Добро пожаловать. От имени жителей Саатлы говорю Вам "Добро пожаловать!", благодарю Вас. Мы очень рады тому, что Вы создали для нас, хлопкоробов, эти условия. Саатлинская зона живет хлопком, развивается хлопком.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Разумеется, мы восстанавливаем хлопководство.

Хумай Мамедова: Наш великий лидер часто бывал в Саатлы. У нас были встречи с великим лидером в 1974, 1976, 1978 годах. В 1981 году я работала бригадиром, была председателем колхоза.

Президент Ильхам Алиев: Председателем колхоза?! То есть вы опытный человек.

Хумай Мамедова: Да, я работала председателем колхоза. В 1981 году давала 50 центнеров хлопка с гектара.

Президент Ильхам Алиев: Мы должны восстановить этот уровень.

Глава Исполнительной власти Саатлинского района Сирагеддин Джаббаров: По району было 40 центнеров. В прошлом году было 30 центнеров.

Хумай Мамедова: Я более сорока лет проработала в сфере хлопководства. А сейчас я фермер, в настоящее время у нас 12 опытных работников.

Президент Ильхам Алиев: Сейчас вы обеспечены новой, прекрасной техникой. У вас двенадцать работников?

Хумай Мамедова: Да. И этот участок - наш, мой участок.

Президент Ильхам Алиев: Пойдемте, посмотрим участок.

Хумай Мамедова: Вода, свет, газ, дорога - все у нас хорошо. Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: А это техника, производимая у нас, на Гянджинском тракторном заводе. Есть и зарубежная техника.

Глава государства посмотрел новую технику, являющуюся важным вкладом в развитие хлопководства.

Было сообщено, что в прошлом году хлопок был засеян на участке площадью 18 гектаров, принадлежащем муниципалитету села Гыраглы. В 2016 году Хумай Мамедова собрала 30 гектаров урожая с каждого гектара. Если бы не погодные условия, неблагоприятные для хлопководства, непрекращающиеся дожди, урожайность была бы выше. В 2017 году фермер своевременно провела вспашку на посевном участке, проведены поливные работы. В этом году планируется собрать более 40 центнеров урожая с гектара. В целом, хлопкоробы района в прошлом году засеяли хлопок на участке площадью 8109 гектаров, что вдвое больше, чем в 2015 году. Реальный доход хлопкоробов составил почти 6 миллионов манатов. В этом году фермеры засеют площадь, двое большую, чем в прошлом году, то есть 17 тысяч 150 гектаров.

Президент Ильхам Алиев: Вы хорошо здесь работаете. В прежние годы вы накопили прекрасный опыт. Сейчас мы восстанавливаем хлопководство.

Хумай Мамедова: Да, у нас было много встреч с великим лидером. Первым хозяйством саатлинцев было хлопководческое. Саатлы жил и развивался благодаря хлопководству.

Президент Ильхам Алиев: Конечно, Саатлы и теперь будет развиваться благодаря хлопководству.

Хумай Мамедова: Мы очень рады тому, что Вы вернули нам хлопководство.

Президент Ильхам Алиев: В этом году в Саатлы хлопок будет засеян на 17 тысячах гектаров. В 2015 году хлопок в нашей стране был засеян всего лишь на 18 тысячах гектаров. А в этом году только в Саатлы хлопок будет засеян на 17 тысячах гектаров. В следующем году будет еще больше. Есть вода, электричество, техника, удобрения, субсидии, повысились закупочные цены. Трудящиеся каждый день будут зарабатывать деньги. Приятно работать с такой техникой, это доставляет удовольствие.

Хумай Мамедова: Да, все это есть, мы очень довольны. Да ниспошлет Вам Аллах долголетия. Да поможет Он Вам.

Сирагеддин Джаббаров: Да поможет Вам Аллах. Такая техника имеется во всех хозяйствах.

Президент Ильхам Алиев: Сейчас закуплено достаточно комбайнов. Работать с этой техникой очень удобно и в летнее время. В них установлены кондиционеры.

Сирагеддин Джаббаров: Да, есть все условия.

Хумай Мамедова: Во время сбора хлопка наши безработные привлекаются к работе, трудятся здесь, не остаются без работы.

Президент Ильхам Алиев: Конечно, не должны оставаться без работы. Кто хочет работать, пусть работает. Сколько человек в среднем будут работать у вас на каждом гектаре?

Хумай Мамедова: На каждых двух гектарах из 18 гектаров – в среднем один человек.

Президент Ильхам Алиев: Один человек на двух гектарах?

Сирагеддин Джаббаров: Так обстоит дело у тех, у кого много гектаров. А на долевых землях на каждом гектаре работают, по меньшей мере, пять человек. Там трудятся все члены семьи.

Президент Ильхам Алиев: То есть в среднем два человека.

Сирагеддин Джаббаров: Показатель по республике – 1,5 человека на гектар.

Президент Ильхам Алиев: 1,5 человека. Значит, в этом году будут работать более 200 тысяч человек.

Директор хлопкозавода Чингиз Гезалов: Господин Президент, мы заключили договор с 1500 фермерами.

Затем была сделана фотография на память.