Центробанк Узбекистана провёл валютные операции на более чем $1 млрд

2018-05-11 18:04 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2018 года объёмы покупки и продажи иностранной валюты Центральным банком Узбекистана составили 134,2 миллиона и 978,5 миллиона долларов США соответственно, сообщила пресс-служба Центробанка.

Согласно данным Центробанка, отрицательное сальдо операций за январь-апрель текущего года составило 844,3 миллиона долларов в связи со сменой стратегии участия Центрального банка на валютном рынке страны.

В настоящее время Центробанк в вопросе управления золотовалютными резервами, исходит, главным образом, из позиции стерилизации роста денежной массы, вызванного покупкой Центральным банком драгоценных металлов у заводов-производителей.

Напомним, что объём золотовалютных резервов Узбекистана в первом квартале 2018 года увеличился на 417,1 миллиона долларов.