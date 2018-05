Səhiyyə Nazirliyi mənfi rəy alan bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin adını açıqlayıb - SİYAHI

2018-05-11 18:52 | www.apa.az | 9

Səhiyyə Nazirliyi Analitik Ekspertiza Mərkəzi (AEM) bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin (BFMQƏ) ekspertizasını həyata keçirir.

APA-nın AEM-ə istinad verdiyi xəbərə görə, bu il martın 1-dən Mərkəzə ekspertiza üçün 334 müraciət daxil olub, onlardan 61-i mənfi rəy alıb.

Nazirlik vətəndaşları diqqətli olmağa çağırır.

Mərkəzdən bildirilib ki, bundan sonra da daxil olan müraciətlərə ciddi nəzarət olunacaq və bu siyahı mütəmadi yenilənəcək: “Vətəndaşlar tərəfindən edilən müraciətlər bu cür halların üzə çıxarılmasında və qarşısının alınmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Bunun üçün əhalidən bu preparatlara rast gəldikləri təqdirdə AEM-in qaynar xətt xidmətinə ((+99412) 596 07 12, (+99412) 594-57-27, (+99412) 594-57-37)) məlumat vermələri xahiş olunur”.

Mərkəz mənfi rəy alan BFMQƏ-in adlarını da açıqlayıb.

Mənfi rəy alan BFMQƏ-nin siyahısı aşağıdakı kimidir:



İSTEHSALÇI ŞİRKƏT VƏ PREPARATIN ADI

IOULIA AND IRENE TSETI Pharmaceutical Laboratories S.A. (d.t. INTERMED S.A.), Yunanıstan

1. EVA - MUKOSİS / EVA - MYCOSIS (vaginal şam №10)

Maximum Sağlık Ürünleri San Tic Ltd Şti, Türkiyə

2. EDOM (kapsul, №30)

3. OSTEOFORCE (sirop, 150 ml №1)

4. OSTEOFORCE (tablet, №30)

5. REV-500 (tablet, №40)

6. SAKURA (tablet, №60)

Fortex Nutraceuticals Ltd, Bolqarıstan

7. AZAVIT (kapsul, №30)

GH Yıldız İlaç ve Kozmetic San Tic Ltd Şti, Türkiyə

8. ASFOR (tablet, №30)

9. DETRIVI (damcı, 30 ml)

10. ESTİFER (kapsul, №60)

11. GİLBERA (şərbət, 150 ml)

12. LİBİMAKS (kapsul, №60)

13. OFTALGIN (steril məhlul, 50q)

14. ORGENZYME (kapsul, №30)

15. POİNVİV (gel 50q)

16. VİTAZİM (kapsul N 20)

17. XONDROKOL / CHONDROCOL (kapsul N 30, 60)

Pharco Pharmaceuticals, Misir

18. NEFROHERB (kapsul №36)

Esensa, Serbiya

19. EXPULMO (şərbət, 150 q №1)

Gricar Chemical SRL, İtaliya

20. SEREBROVİN KİDS (şərbət150ml)

21. VENOLAST (tablet № 45)

Fitofarm Plus Doo, Makedonoya

22. GABAMIT (örtüklü tablet, №50)

23. GYNECREAM (krem 45 ml)

24. ZABOLEX (diş damcıları, 5 ml)

25. ANARECT (rektal suppozitoriya №10)

Antibiotice SA, Rumıniya

26. FLUXİV (örtüklü tablet №60)

Pharmex Rom İndustry, Rumıniya

27. BREYNAVİT (şərbət, 150 ml)

28. DEKASTOP (sirop, 100 ml)

29. GABA FORT PLUS (örtüklü tablet, № 60)

30. MEDASED KIDS (oral məhlul, 150 ml)

31. NEUROVİN (kapsullar, №30)

Koç İlaç Ltd Şti, Türkiyə

32. DEMİKALSİN / DEMICALCIN (tablet, №30)

33. DEMİKALSİN / DEMICALCIN (şərbət, 200ml)

34. FERRIUS (damcı, 30 ml)

35. K- Elixir (damcı, 30 ml)

36. KIDAKTIVIT (şərbət, 120 ml)

37. L- Elixir (damcı, 30 ml)

38. SEDALİN FORTE (kapsul, №30)

39. SPEKTRUM PRENATAL (tablet, №30)

GRİDA QSC, Litva

40. EYFARİON (tab. No.30)

41. SİMONEL (tab. No.30)

S.İ.İ.T. SRL, İtaliya

42. FLOGAR C toz, 4 g №14

Argis İlaç San ve Tic Ltd Şti, Türkiyə

43. GLUKOFLEKS (saşe №30)

Medicure İlaç San ve Tic Ltd Şti, Türkiyə

44. HARMA-L (damcı 30 ml)

Deva Ticaret, Türkiyə

45. HELON FORTE (həb N30)

46. LEOBİN-R (şərbət 100 ml)

47. OTAS (qulaq damcısı, 15 ml)

48. PELARGO (sirop, 100 ml)

49. VERAZOL (şərbət, 100 ml №1)

50. VERAZOL (tablet №28)

PJSC Vitaminy, Ukrayna

51. İMPRATON (şərbət 130 q)

52. MEFANAR (şərbət 130 q)

Zeyus Gida Takviyeleri Karışım Ürünleri, Türkiyə

53. LEVİTON (kapsul, №30)

OFİ, İtaliya

54. NOCHE (damcı, 50 ml)

BİON Corporation Ltd, İngiltərə

55. NONFLAT DROPS (damcı 30 ml)

Neutec İlaç San Tic A.Ş., Türkiyə

56. OSTEOFUL/CALCİMAX- D3 (fışıldayan tablet N 30)

Amriya Pharmaceutical İndustrial, Misir

57. PANCRİZİN (tablet №30)

Biodue SpA, İtaliya

58. SİTOZİN FORTE (tablet No.20)

Evrensel Kozmetik Sanayi ve Tic A.Ş., Türkiyə

59. SUDOREF (krem, 30q)

UNİCEM LABORATORİES LTD, Hindistan

60. UNIENZYME (tablet, №20)

Krasota i Zdorovye, Ukrayna

61. XAFİSAN (tablet, №30)