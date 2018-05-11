Будет ликвидировано право Минздрава ставить требования в связи с детским питанием

2018-05-11 18:57 | www.apa.az | 6

С 1 июня текущего года Министерство здравоохранения утратит право предъявлять требования по производству, продаже и потреблению детского питания.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в подписанном сегодня президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым указе об изменениях в «Указ об утверждении положения о Министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики, структуры министерства и установлении предела численности работников его аппарата».

С 1 июля Министерство здравоохранения будет лишено права обеспечивать санитарную защиту импорта опасных пищевых продуктов и продуктов питания.

Отметим, вышеуказанные полномочия были переданы Агентству продовольственной безопасности указом президента Азербайджана «Об обеспечении деятельности Агентства продовольственной безопасности» от 13 ноября 2017 года.