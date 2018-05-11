Аннулирована «хартия» между французским городом и Лачином

2018-05-11 18:51 | www.oxu.az | 6

Функционирующие во Франции армянские лоббисты, начиная с 2013 года, пытаются под видом «городов-побратимов» подписывать незаконные документы между оккупированными азербайджанскими и французскими населенными пунктами, подобными шагами они стараются пропагандировать самопровозглашенный сепаратистский режим Нагорного Карабаха.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что в результате совместной работы, проведенной Министерством иностранных дел, посольством Азербайджана во Франции с соответствующими структурами этой страны, город Альфорвиль французского региона Иль-де-Франс аннулировал «хартию», незаконно подписанную в 2017 году с оккупированным азербайджанским городом Лачин («a Charte d’amitié entre Alfortville et Berdzor»).

«30 июля 2017 года муниципальный совет города Альфорвиль принял решение о подписании незаконной «хартии». Префект департамента Валь-де-Марн, к которому относится город Альфорвиль, направил муниципальному совету иск в связи с добровольной отменой решения от 30.08.2017 года (recours gracieux). Однако этот иск остался без ответа».

В связи с этим было направлено обращение в суд об аннулировании в административном порядке незаконно подписанной 17 ноября 2017 года департаментом префекта Валь-де-Марн «хартии».

Несмотря на это, 20 ноября 2017 года на основании решения совета муниципалитета мэр Альфорвиля подписал незаконную «хартию». 8 марта 2018 года состоялось первое судебное заседание по данному делу. Государственный обвинитель в связи с нарушениями статьи L1115-1 Общего кодекса по органам местного самоуправления (о соответствии соглашения международным обязательствам Франции) потребовал аннулировать данную «хартию».

В результате, 12 апреля 2018 года совет муниципалитета Альфорвиля, не дожидаясь решения суда, был вынужден аннулировать свое решение от 30 июня 2017 года в связи с подписанием незаконной «хартии» (41 - «за», 1 – «воздержался»). Отметим, 7 членов совета муниципалитета - армяне.

Комментируя аннулирование решения, мэр города Альфорвиль Мишель Джершинович сказал: «12 апреля я попросил муниципальный совет отменить решение с целью предотвращения преследований. В противном случае этот вердикт был бы судебным актом, который мог нанести урон «арцахской дипломатии».

Мы приветствуем решение префекта департамента Валь-де-Марн в связи с обращением в суд об аннулировании «хартии» и ожидаем от органов центральной исполнительной власти Франции, в том числе префектов, такого же шага в связи с другими незаконными «хартиями».

В то же время настоятельно призываем МИД Франции и другие ответственные структуры страны принять строгие меры для предотвращения незаконной деятельности французских местных властей в связи с нашими оккупированными территориями, а также призываем принять жесткие меры для предотвращения организации незаконных визитов на эти земли.