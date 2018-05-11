Президенты России и Кыргызстана обсудят в Сочи взаимодействие в рамках ЕАЭС

2018-05-11 18:06 | www.trend.az | 5

Президенты РФ и Кыргызстана Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков планируют обсудить на встрече 14 мая в Сочи актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

"Четырнадцатого мая в Сочи на полях заседания Высшего евразийского совета состоится встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым. Планируется обсудить актуальные вопросы российско-кыргызского сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по вопросам взаимодействия в рамках интеграционных процессов на Евразийском пространстве", — сказал Ушаков журналистам.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.