США рассчитывают на прогресс в палестино-израильском урегулировании

2018-05-11 18:10 | www.trend.az | 8

США по-прежнему настроены оптимистично в отношении возможности достижения прогресса в палестино-израильском урегулировании, заявил журналистам представитель американской администрации в преддверии открытия посольства США в Иерусалиме, сообщает РИА Новости.

Чиновник сообщил, что не в курсе, будут ли представители администрации США встречаться с палестинскими властями.

"Я думаю, что мирный процесс продвигается. Мы по-прежнему настроены оптимистично на достижение прогресса", — сказал он.