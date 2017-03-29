Премьер-министр Британии подписала письмо в Евросоюз о запуске Brexit

2017-03-29 01:38 | www.trend.az | 2

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо в ЕС о начале запуска Brexit, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось, что ожидается, что 29 марта премьер Британии заявит о начале реализации положений статьи 50 Лиссабонского договора, согласно которой Британия может добровольно покинуть ЕС. Также в среду Мэй направит в Брюссель официальное письмо-уведомление о начале процедуры Brexit.

По данным агентства, пресс-служба правительства опубликовала фотографию, на которой запечатлено, как Мэй подписывает письмо, уведомляющее Брюссель о начале запуска процедуры Brexit. Письмо будет передано главе Евросовета Дональду Туску лично постпредом Британии Тимом Барроу в среду в районе 11.30 по времени GMT.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года.