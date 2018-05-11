Иран угрожает уничтожить Тель-Авив

2018-05-11 19:15 | www.oxu.az | 6

Член Совета экспертов Ирана и настоятель пятничной молитвы в Тегеране Ахмад Хатами заявил, что если Израиль будет действовать «безрассудно», то Тель-Авив и Хайфа будут уничтожены.

Как сообщает Oxu.Az, его слова передает телеканал IRIB.

«Мы не имеем дел с ядерной бомбой, но, напротив, наша политика - это политика сдерживания, в этом направлении с каждым днем ракетная мощь Ирана растет для того, чтобы Израиль от этой силы не мог заснуть.

Если же он поступит безрассудно, то мы сровняем с землей Тель-Авив и Хайфу», - заявил Хатами.

Ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал сирийского президента Башара Асада «вышвырнуть» из страны иранские формирования.

По его словам, от них Дамаску только вред, и само их присутствие создает проблемы.

Накануне Израиль атаковал десятки объектов иранских формирований «Аль-Кудс», расположенных в Сирии.

В Армии обороны Израиля заявили, что это стало ответом на ракетный обстрел с иранских позиций, и добавили, что заранее оповестили об ударе российских военных.

При этом в Иране утверждают, что непричастны к атаке, которую называют ответной реакцией Сирии на израильскую агрессию.

А.Б.

