В Наблюдательном совете Межбанка Азербайджана произошли изменения

2018-05-11 18:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Заместитель председателя Государственного комитета по имущественным вопросам Рустам Шахбазов сменил Сахиля Бабаева, ранее назначенного распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 21 апреля 2018 года на должность министра труда и социальной защиты населения, в составе Наблюдательного совета Международного банка Азербайджана (МБА).

Данное решение было принято в рамках очередного собрания акционеров банка, прошедшего в пятницу.

На заседании также было утверждено положение о Наблюдательном совете банка. Были рассмотрены другие вопросы касательно деятельности Совета и Аудиторского комитета, в том числе сформирован новый состав комитета. Азад Мамедов назначен на должность председателя Аудиторского комитета, а Замик Мамедов и Вюгар Бадалов - членами Комитета.