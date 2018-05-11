В Сингапуре прошла очередная встреча глав информационных ведомств АСЕАН-Китай, Япония, РК

2018-05-11 18:21 | www.trend.az | 4

В Сингапуре состоялась пятая встреча глав информационных ведомств АСЕАН-Китай, Япония и Республика Корея (10+3), сообщает агентство "Синьхуа".

Замглавы пресс-канцелярии Госсовета КНР Го Вэйминь на встрече заявил, что Китай намерен совместно со странами АСЕАН, а также Японией и РК усиливать обмены и сотрудничество в области новых СМИ.

Го Вэйминь отметил, что в последние годы Китай и АСЕАН поддерживают благоприятное сотрудничество в области строительства беспроводных цифровых телесистем, цифровых телерадиосетей. Китай намерен продолжать продвижение соответствующего сотрудничества, а также предоставлять помощь в телерадиоцифровизации в странах АСЕАН.

Го Вэйминь отметил, что правительство и СМИ Китая придают большое значение интегрированному развитию СМИ. Правительство Китая также активно продвигает создание соответствующей системы законодательных и нормативных актов в сфере новых медиа, усиление борьбы с фейковыми новостями и сайтами-нарушителями на законных основаниях, постепенное формирование системности в сфере Интернета.