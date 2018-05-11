Арбитражный суд Москвы по заявлению «Сбербанка» наложил арест на капитал «МБА-Москва»

2018-05-11 19:35 | www.apa.az | 4

Международный банк Азербайджана прокомментировал решение Арбитражного суда Москвы.

Как сообщили АПА-Экономикс в МБА, требование этого кредитора не влияет на работу банка и представляет собой исключительно коммерческий спор. В тоже время, МБА имеет право оспорить это решение в судебном порядке.

«11 мая 2017 года была объявлена реструктуризация обязательств Международного банка Азербайджана. 18 июля 2017 года было проведено собрание кредиторов Международного банка Азербайджана. По итогам голосования кредиторы, представляющие 93,9% внешних обязательств банка, проголосовали за принятие плана реструктуризации. Таким образом, начавшийся 11 мая 2017 года процесс реструктуризации Международного банка Азербайджана, 1 сентября 2017 года успешно завершился. «Сбербанк» не согласился с планом реструктуризации МБА. Ему были предложены ценные бумаги на 16 млн. долларов. В целом, требования «Сбербанка» составляют 5 млн. долларов. Как известно, МБА принял решение о закрытии «МБА-Москва» и покидает российский рынок».

Отметим, что Арбитражный суд Москвы по заявлению «Сбербанка» России арестовал 41,6% долей в капитале российской «дочки» Международного банка Азербайджана – «МБА-Москва». Данные обстоятельства могут затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда, в случае удовлетворения исковых требований ПАО «Сбербанк» к ОАО «Международный банк Азербайджана» и недостаточности денежных средств для исполнения такого решения.

Оценочная компания «Вета» оценила 41,6% долей «МБА-Москва» в 1,317 млрд. рублей.

«Сбербанк» также просил наложить арест на иное имущество МБА в России на общую сумму не более 21,3 млн. долларов, однако суд не удовлетворил заявление российского банка в этой части, поскольку в ходатайстве отсутствует перечень подлежащего аресту имущества, его индивидуализирующие признаки, а также доказательства его принадлежности МБА.