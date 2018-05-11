Расширены полномочия Агентства продбезопасности

2018-05-11 19:32 | www.oxu.az | 3

С 1 июля текущего года качество зерновой продукции будет контролировать Агентство продовольственной безопасности.

Как передает Oxu.Az, это нашло отражение в подписанном в пятницу президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым указе об изменениях в закон «О зерне».

С 1 июля Министерство здравоохранения и Минэкономики будут лишены функции обеспечивать контроль за качеством зерновой продукции.

Отметим, вышеуказанные полномочия были переданы Агентству продовольственной безопасности указом президента Азербайджана «Об обеспечении деятельности Агентства продовольственной безопасности» от 13 ноября 2017 года.

А.Б.

