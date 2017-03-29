Польша выйдет из состава сил быстрого реагирования ЕС

2017-03-29 01:49 | www.apa.az | 3

Польша выйдет из состава Еврокорпуса, представляющего собой силы быстрого реагирования Евросоюза, до 2020 года. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель штаб-квартиры военных в Страсбурге полковник Висенте Далмау.

Польша присоединилась к Еврокорпусу в 2002 году на правах ассоциированного члена.

"Выход из Еврокорпуса Польши является решением правительства страны", — приводит слова полковника агентство Франс Пресс.

Еврокорпус был создан в 1992 году по инициативе Франции и Германии для проведения миротворческих и гуманитарных операций. В задачи Еврокорпуса входит участие в гуманитарных и миротворческих миссиях, а также оборона союзников по НАТО. Части Еврокорпуса могут также выполнять операции по мандатам международных организаций.

Военнослужащие Еврокорпуса успешно осуществляли миротворческие операции в Боснии, Косово и Македонии, а сейчас — в Афганистане.