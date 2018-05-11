Азербайджан призвал Францию принять жесткие меры в связи с незаконными визитами на оккупированные территории (версия 2)

2018-05-11 18:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан призвал МИД Франции принять жесткие шаги в связи с незаконными визитами на оккупированные территории.

Об этом в пятницу сказал Trend глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

Гаджиев сказал, что определенные круги армянского лобби во Франции начиная с 2013 года подписывают незаконные документы под предлогом «побратимства» между оккупированными городами Азербайджана и городами и поселками Франции и пытаются использовать подобные шаги для пропаганды незаконного режима.

По его словам, благодаря совместной работе, проведенной министерством иностранных дел Азербайджана и посольством Азербайджана во Франции с соответствующими структурами этой страны, аннулирована незаконная «хартия», подписанная в 2017 году городом Альфорвиль французского региона Иль-де-Франс с оккупированным азербайджанским городом Лачын («a Charte d’amitié entre Alfortville et Berdzor»).

«30 июня 2017 года совет муниципалитета города Альфорвиль принял решение о подписании незаконной «хартии». Префект департамента Валь-де-Марн, к которому относится город Альфорвиль, направил муниципальному совету иск в связи с добровольной отменой решения от 30 июня 2017 года (recours gracieux). Однако этот иск оставался без ответа. В связи с этим было направлено обращение в суд об аннулировании в административном порядке «хартии», незаконно подписанной 17 ноября 2017 года департаментом префекта Валь-де-Марн. Несмотря на это, 20 ноября 2017 года на основании решения совета муниципалитета мэр Альфорвиля подписал незаконную «хартию»", - сказал Гаджиев.

По словам главы пресс-службы МИД, 8 марта 2018 года состоялось первое судебное заседание по делу, и в связи с нарушениями статьи L1115-1 Общего кодекса по органам местного самоуправления (о соответствии соглашения, подписанного вышеупомянутыми органами, международным обязательствам Франции) государственный обвинитель потребовал аннулировать данную «хартию».

В результате 12 апреля 2018 года совет муниципалитета Альфорвиля, не ожидая решения суда, был вынужден аннулировать свое решение от 30 июня 2017 года о подписании незаконной «хартии» (41 - «за», один – «воздержался»). Следует отметить, что семь членов совета муниципалитета армяне.

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