Турецкий F-35 совершил первый полет - ВИДЕО

2018-05-11 19:45 | www.oxu.az | 8

В городе Форт-Уэрте (США) 10 мая 2018 года совершил первый полет истребитель пятого поколения F-35A Lightning II с флагом ВВС Турции.

Об этом сообщает Oxu.Az с о ссылкой на портал Kokpit.aero.

В полете F-35A Lightning II сопровождался истребителем четвертого поколения F-16 Fighting Falcon. F-35A Lightning II за номером 18-0001 планируется передать Турции 21 июня 2018 года.

В апреле 2018 года помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявила, что покупка Анкарой С-400 у России может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35 Lightning II.

Всего последняя планирует купить сто таких истребителей.

F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой и выпуском которого с 2001 года занимается американская компания Lockheed Martin.

Истребитель выпускается в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

А.Б.

