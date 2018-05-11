Назначена завотделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджана

2018-05-11 18:28 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об освобождении Фарах Ширмамед гызы Алиевой от должности ректора Азербайджанского университета культуры и искусства.

Кабинету министров поручено в двухмесячный срок подготовить предложения о приведении актов Президента в соответствии с этим распоряжением и представить главе государства; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с этим распоряжением и проинформировать Президента Азербайджана.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Другим распоряжением главы государства Фарах Алиева назначена заведующим отдела по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

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