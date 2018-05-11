Определен рейтинг самых конкурентоспособных бизнес-парков Китая

2018-05-11 18:29 | www.trend.az | 7

Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь лидирует в Китае по конкурентоспособности развития бизнес-парков, следует из доклада "Рейтинг конкурентоспособности и анализ бизнес-парков в Китае", опубликованного американской компанией CBRE Group, сообщает People's Daily.

Как отмечается, следом идут Гуанчжоу, Ханчжоу, Чэнду, Нанкин, Ухань, Чунцин и Сучжоу. В докладе указано, что в связи с модернизацией промышленности и научно-техническими инновациями бизнес-парк стал популярным видом промышленной земельной собственности на рынке недвижимости в последние годы.

Опираясь на преимущество человеческих, образовательных и научно-технических ресурсов, Пекин занимает первое место в данном рейтинге. До конца первого квартала этого года размер рынка коммерческих парков в Пекине достиг пяти миллионов квадратных метров.

Шанхай, согласно рейтингу, занял второе место, зато его размер экономики и масштаб бизнес-парков являются самыми большими среди всех городов Китая. Запас бизнес-парков Шанхая в 2017 году составил около восьми миллионов квадратных метров.