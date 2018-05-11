Заместитель главы МИД Грузии: «Мы вместе с Азербайджаном обеспечиваем мир и стабильность в регионе»

2018-05-11 19:52 | www.apa.az | 7

«Грузия и Азербайджан вместе обеспечивают мир и стабильность в регионе».

Как сообщает местное бюро АПА, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа.

Он заявил, что Азербайджан и Грузия являются дружественными и братскими странами: «Сотрудничество между Азербайджаном и Грузией служит не только народам двух стран, но и всему региону. Мы делаем регион привлекательным не только для наших стран, но и для иностранных инвесторов.

Д.Дондуа отметил, что будущим поколениям Грузии и Азербайджана следует стараться расширить дружеские отношения и ближе познакомиться с культурами друг друга.