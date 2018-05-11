Премьер Госсовета Китая встретился с участниками подписания договора с Японией о мире и дружбе

2018-05-11 18:33 | www.trend.az | 5

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в Токио встретился с участниками и родственниками участников подписания китайско-японского договора о мире и дружбе, сообщает агентство "Синьхуа".

Ли Кэцян заявил, что 40 лет назад руководители старшего поколения двух стран подписали китайско-японский договор о мире и дружбе, определив основное направление развития дружбы, передающейся из поколения в поколение, и мирного сосуществования: "Сегодня, спустя 40 лет, стороны должны продолжать руководствоваться договором, должным образом решать споры и разногласия, совместно поощрять возвращение китайско-японских отношений в нормальное русло и достижение нового развития".

На встрече присутствовали более 20 человек, в том числе бывший премьер-министр Японии Ясуо Фукуда, экс-председатель палаты представителей Японии Ехэй Коно, сын бывшего министра иностранных дел Японии Сунао Соноды Хироюки Сонода, сын бывшего премьер-министра Японии Ясухиро Накасонэ Хирофуми Накасонэ.