Пашинян назначил министра обороны Армении - ОБНОВЛЕНО

2018-05-11 20:06 | www.oxu.az | 6

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил исполняющего обязанности главы МЧС Давида Тонояна министром обороны.

Как передает Oxu.Az, это следует из указа, опубликованного на сайте президента.

«Исходя из предложения премьер-министра, в соответствии со статьей 150 Конституции, назначить министром обороны Давида Тонояна», - говорится в указе.

Ранее сообщалось, что Пашинян подписал указ о создании администрации премьера Армении. Также ранее стало известно, что президент России Владимир Путин встретится с Пашиняном в Сочи. Данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

13:23

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что министром обороны республики будет назначен исполняющий обязанности главы МЧС Давид Тоноян, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Могу сказать, что Давид Тоноян будет назначен сегодня министром обороны. Остальные назначения будут также сделаны в ближайшее время», - сказал Пашинян журналистам по итогам заседания правительства.