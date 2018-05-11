Названа дата запуска проекта "Южный газовый коридор"

2018-05-11 18:38 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", предполагающего доставку азербайджанского газа в Европу, состоится 29 мая в Баку, сообщает в пятницу издание Natural Gas World со ссылкой на источник в правительстве Азербайджана.

Первый этап проекта предполагает транспортировку газа с месторождения "Шах Дениз" по Южнокавказскому, а затем Трансанатолийскому (TANAP) трубопроводам до турецкого города Эскишехир.

"Церемония запуска проекта будет проведена 29 мая в Баку. Газ достигнет Эскишехира 12 июня, когда состоится инаугурация TANAP – турецкой части проекта. В церемонии запуска ожидается участие правительственных делегаций стран, которые получат газ, высокопоставленных представителей компаний, вовлеченных в проект", - пишет издание.

"Южный газовый коридор", стоимостью более 40 миллиардов долларов является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.