Могерини считает, что ЕС нужна профессиональная армия

2018-05-11 18:38 | www.trend.az | 6

Создание профессиональной армии необходимо для обеспечения безопасности Евросоюза. Об этом заявила в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, выступая на конференции "Состояние союза" (The State of the Union) во Флоренции, передает ТАСС.

"Для обеспечения безопасности нужна профессиональная армия", - сказала Могерини. Она отметила необходимость сочетания "мягкой и жесткой силы". "Для сохранения мира нужна дипломатия, диалог, иными словами, мягкая сила, но иногда [необходима] и жесткая сила", - указала она.