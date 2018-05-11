МЧС Азербайджана: Поиски пропавших альпинистов продолжаются

2018-05-11 20:14 | www.apa.az | 3

Поиски членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» - Джабраилзаде Фариды Зебиюлла гызы, Гусейнова Бабура Вагиф оглу и Буниятзаде Намина Низами оглу продолжаются.

Как сообщили АПА в пресс-службе МЧС Азербайджана, в операции участвуют поисково-спасательные группы МЧС и сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В связи с потеплением погоды и постепенным таянием снега поисковые мероприятия стали более интенсивными.

O проводимых мероприятиях будет предоставлена дополнительная информация.