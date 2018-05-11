Центр Barama компании Azercell продолжает поддерживать юных стартаперов (ФОТО)

2018-05-11 19:13 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Центр инноваций и предпринимательства Barama компании Azercell продолжает поддерживать юных стартаперов в реализации их проектов и в расширении познания в выбранной ими области.

В рамках проекта центра “Завтрак с менторами”, запущенного в 2017 году, проводятся регулярные встречи молодых стартаперов с влиятельными и успешными в своей сфере предпринимателями. Гостем очередной встречи стал Камран Самедли, специалист по маркетингу, стратегии, управлению и развитию бизнеса, который в настоящее время является менеджером "Seedstars" по развитию регионального бизнеса на Среднем Востоке и в Северной Африке.

На ежемесячных встречах, организованных центром Barama, успешные деловые люди и предприниматели обсуждают с молодыми стартаперами актуальные проблемы и проекты, над которыми последние работают, дают ценные советы по поводу их разработки в будущем. На этих встречах также проводятся дискуссии на тему управления бизнесом, поиска инвестора и партнера, увеличения продаж, расширения связей и т.д.

Отметим, что центр инноваций и предпринимательства Barama, основанный в 2009 году компанией Azercell, в первую очередь оказывает поддержку проектам в сфере информационных технологий и помогает зародившимся стартапам вырасти в полноценную компанию, содействуя тем самым развитию предпринимательства в Азербайджане. Так, центр Barama на протяжении девяти лет своего существования способствовал росту более 70 стартапов, 45 из которых удалось создать успешный бизнес.