Генсек НАТО приедет во Францию на конференцию по киберобороне

2018-05-11 19:14 | www.trend.az | 6

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на следующей неделе посетит Францию и вместе с членами Североатлантического совета примет участие в конференции по киберобороне, запланированы также переговоры с президентом Эммануэлем Макроном, сообщила в пятницу пресс-служба альянса, передает РИА Новости.

"По приглашению французских властей Североатлантический совет под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга посетит Францию 14-15 мая для участия в конференции по киберобороне", - сообщил альянс.

Помимо встречи с президентом Макроном, запланированы переговоры с министром обороны Флоранс Парли "в рамках консультаций с союзниками в преддверии саммита НАТО в Брюсселе в июле".