Агентство продбезопасности Азербайджана будет контролировать качество соли и зерна

2018-05-11 19:17 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о внесении изменений в указ "Об обеспечении исполнения закона Азербайджанской Республики "О йодировании соли с целью массовой профилактики йододефицитных заболеваний" от 27 сентября 2003 года.

Согласно распоряжению, полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренного в статье 6.2 закона "О йодировании соли с целью массовой профилактики йододефицитных заболеваний" будет осуществлять Агентство продовольственной безопасности.

Таким образом, экспертиза образцов соли, взятых с целью определения соответствия показателей качества и безопасности йодированной соли стандартам и требованиям, будет проводиться агентством.

Глава государства также в пятницу подписал указ о внесении изменений в указ "Об обеспечении исполнения закона Азербайджанской Республики "О зерне" от 23 октября 2003 года.

Согласно изменениям, слова в первом абзаце первой части указа "министерство экономики", слова во втором абзаце "министерство здравоохранения" заменяются словами "Агентство продовольственной безопасности".

После этих изменений полномочия соответствующих органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль качества зерновых продуктов и гигиеническую регистрацию в государственном реестре продуктов переработки зерна, будут переданы Агентству продовольственной безопасности.

Оба указа вступают в силу с первого июля 2018 года.

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