Стали известны первые победители лотереи в рамках третьего Бакинского шопинг-фестиваля (ФОТО)

2018-05-11 19:23 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Бакинский шопинг-фестиваль, который проходит в столице в третий раз, уже более 10 дней радует любителей шопинга. Онлайн-лотерея фестиваля, объявленная первого мая под девизом: "Пусть совершаемые покупки помогут вам получить подарки!", позволила сотням участников выиграть ценные призы.

Таким образом, многие покупатели, совершившие шопинг в рамках фестиваля и ставшие участниками лотереи, оказались ее победителями и получили ценные подарки.

Так, Рахиля Сафарова, Илаха Гасанова и Нияз Аскеров получили электрические чайники, Илаха Гасанова, Айсель Гидаятзаде и Хамза Гейдаров – весы, Вероника Эрен, Заур Мамедов, Орхан Гасанзаде – утюги, а Гюльшан Шафиева – цветочную вазу от гипермаркета Bravo; Хагигат Мамедова — СD-магнитолу “Grundig”, Эльнара Амирова и Джавид Мамедов — радиоприемник “Grundig”, а Вюсаля Джафарова – радиоприемник и СD-магнитолу “Grundig” от ТЦ Park Bulvar; Сарвиназ Мехбалыева – радиоприемник “Grundig” от ТЦ Park Bulvar и миксер “Tefal” от Baku Elektroniks; Саида Ниязова – блендер “Bosh”, Нигяр Агаева, Расим Давудов, Али Абдуллаев, Хаким Сеидов и Вагиф Багиров – миксеры “Tefal”, Джейхун Халилов – блендер “Tefal”, Севиль Абдуллаева, Джавид Джафаров и Зульфия Искендерли – паровые утюги, Заур Акперов и Уля Ширинзаде – чайники от Baku Elektroniks; Нигяр Мириева — радиоприемник “Grundig” от ТЦ Park Bulvar и весы от гипермаркета Bravo.

Азербайджанское Бюро Конгрессов доводит до сведения любителей шопинга, что каждый покупатель, совершивший шопинг в рамках фестиваля, который продлится до 31 мая, становится участником онлайн-лотереи и приобретает шанс выиграть один из 10000 представленных ценных подарков, а также главный приз – автомобиль Nissan Sunny.

Для этого не нужно приобретать лотерейный билет – им становится документ, подтверждающий вашу покупку (чек или налоговая счет-фактура).

Участвовать в лотерее, где вы можете выиграть ценные подарки, очень легко: