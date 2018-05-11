В Азербайджане ряду учителей предоставлены преимущества при смене места работы

2018-05-11 19:36 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане преимущества, предоставляемые членам семей военных, семей шехидов во время конкурса по смене места работы учителей, на основе недавно утвержденных правил включены в список конкретных критериев.

Об этом в пятницу сказал исполняющий обязанности заведующего центром человеческих ресурсов при Институте профессионального развития работников образования Мурад Джамалзаде.

По его словам, для учителя, супруг которого является военнослужащим, предусмотрены определенные льготы.

«Именно этот момент является одним из самых серьезных новшеств этого года, который связан со сменой места работы», - сказал Джамалзаде.

По его словам, в предыдущие годы преимущественное право во время конкурса по смене места работы также предоставлялась семьям военных, семьям шехидов.