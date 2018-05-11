ПВО Саудовской Аравии сбили йеменскую ракету

2018-05-11 21:10 | www.oxu.az | 7

Расчеты противовоздушной обороны Саудовской Аравии ликвидировали в пятницу баллистическую ракету, выпущенную по королевству с территории соседнего Йемена.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiуa.

Саудовские ПВО, отмечается в нем, «ликвидировали ракету, направленную из Йемена движением «Ансар Аллах» (хуситы) в сторону приграничного города Джизан».

О возможном причиненном ущербе саудовская сторона не информировала.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами.

В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

А.Б.





