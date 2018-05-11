Штат Гавайи решил добиться нулевого уровня выбросов СО2 к 2045 году

2018-05-11 19:50 | www.trend.az | 7

Законодательный орган Гавайских островов одобрил два законопроекта, которые позволят штату достичь углеродной нейтральности к 2045 году. Таким образом Гавайи должны будут компенсировать больше выбросов СО2, чем производить. На данный момент инициатива является самой амбициозной целью по климату среди американских штатов. Законодательные инициативы вступят в силу после подписания губернатором штата Дэвидом Игэ. Об этом сообщает издание Inhabitat, передает ТАСС.

Законопроект №1986 устанавливает программу компенсации углеродных выбросов. Второй законодательный акт, №2182, подразумевает необходимость созыва целевой группы по разработке плана действий для достижения углеродной нейтральности в последующие 27 лет. В документах упоминается посадка деревьев для поглощения СО2 и улучшения качества почв, которые также аккумулируют углеродные выбросы. Кроме того, в законопроектах упоминается участие штата в программах по торговле квотами на выбросы СО2, в частности с Калифорнией, что позволит штату снизить выбросы за счет рыночных механизмов.

"Это самый большой шаг вперед в вопросе изменения климата, который когда-либо совершали американские штаты", - отметил член палаты представителей США от штата Гавайи и автор законопроекта №2182 Крис Ли.

Как отмечает Inhabitat, Гавайи проводят активную климатическую политику, так как особенно подвержены последствиям изменения климата, являясь островным штатом. Авторы законопроектов отметили, что повышение уровня океана может нанести частной собственности и общественной инфраструктуре штата ущерб в размере $19 млрд, если ничего не предпринимать.