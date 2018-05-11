Карта индустриализации Казахстана будет расширена

2018-05-11 19:54 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Карта индустриализации Казахстана на 2015-2019 годы, включающая 28 проектов, будет расширена в ближайшем будущем.

Об этом на заседании комиссии по промышленному развитию Казахстана сказал министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, сообщает в пятницу пресс-служба премьер-министра Казахстана.

“Срок реализации 22 проектов стоимостью в 6,7 триллиона тенге утвержден. Проекты повлекут за собой создание 19,8 тысяч постоянных рабочих мест. Остальные шесть из 28 упомянутых проектов находятся на стадии рассмотрения”, - сказал Касымбек.

Министр отметил, что на сегодня в рамках карты введено в эксплуатацию шесть проектов стоимостью 2,2 триллиона тенге и создано 4,3 тысячи рабочих мест.

“Также предлагается включить в карту еще три новых проекта на 456,2 миллиарда тенге с созданием более 1,2 тысячи постоянных рабочих мест. Запуск этих проектов запланирован на 2017-2021 годы”, - сказал Касымбек.