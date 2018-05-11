Демонстранты перекрыли одну из магистралей Еревана

2018-05-11 21:23 | www.apa.az | 8

Демонстранты перекрыли проспект Аршакуняц в Ереване.

Как передает АПА со ссылкой на «Спутник Армения», протестная акция связана с решением Шенгавитского суда, отклонившего ходатайства членов вооруженной группы "Сасна црер" об изменении меры пресечения. Протестующие требуют выпустить на свободу членов группы.

В июле 2016 года вооруженная группа "Сасна црер" захватила в Ереване полк патрульно-постовой службы полиции, который удерживала две недели. 31 июля "Сасна црер" сдались властям, добровольно сложив оружие. В ходе этих событий погибли 3 правоохранителей, еще 6 получили ранения. Суд над 14 подсудимыми начался 8 июня 2017 года, несколько человек уже получили сроки заключения.