Продолжаются поиски пропавших альпинистов

2018-05-11 21:28 | www.oxu.az | 7

Поиски членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» - Джабраилзаде Фариды Зебиюлла гызы, Гусейнова Бабура Вагиф оглу и Буниятзаде Намина Низами оглу продолжаются.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МЧС Азербайджана, в операции участвуют поисково-спасательные группы МЧС и сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В связи с потеплением и постепенным таянием снега мероприятия интенсифицировались.

О поисковых работах будет предоставлена дополнительная информация

А.Б.

