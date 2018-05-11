СМИ назвали конечную цель США после выхода из СВПД

2018-05-11 19:56 | www.trend.az | 9

Конечная цель США после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе - вновь сесть за стол переговоров с Ираном, пишет издание Foreign Policy (FP) со ссылкой на высокопоставленного представителя госдепа США, передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

FP также отмечает, что администрация Трампа не намерена обращаться в Совет Безопасности ООН для того, чтобы вернуть все санкции против Ирана.

Как заявил представитель госдепа, конечная цель США - "достичь той точки, когда мы вновь сядем за стол переговоров с иранцами и начнем переговоры по новой сделке". "Я не думаю, что это настанет сегодня или завтра, но да, это является конечной целью - заложить основу для того, чтобы вернуть всех обратно за стол переговоров", - сообщил собеседник издания.