Nobel Oil Services приняла участие в ярмарке труда для молодежи с ограниченными возможностями

2018-05-11 19:56 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - Nobel Oil Services приняла участие в ярмарке труда, предназначенной для молодежи с ограниченными возможностями.

“Мы верим, что социально ответственные работодатели должны использовать свои ресурсы для интеграции людей с ограниченными возможностями на рынок труда, предлагая им соответствующие условия. В Nobel Oil Services мы уделяем особое внимание людям с ограниченными возможностями и постоянно стараемся обеспечить условия работы, где они могут проявить свои сильные стороны. В группе компаний мы обеспечиваем работой около 90 человек, относящихся к категории уязвимых членов общества, и после этой ярмарки мы ожидаем привлечения новых кандидатов”, - отметила Эллада Алышова, менеджер по управлению персоналом группы компаний Nobel Oil.

“Мы встретили много талантливых и полных энтузиазма молодых людей и рады создать возможность для их карьерного роста. Мы также хотели бы поблагодарить организаторов за то, что они создали такую платформу для тех, кто ищет возможности трудоустройства”, - добавила она.

Во время мероприятия представители Nobel Oil Services представили студентам информацию о деятельности компании и имеющихся вакансиях. Компания получила десятки заявлений от студентов последнего курса и выпускников, из которых ряд кандидатов были выбраны для первого раунда интервью.