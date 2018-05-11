Решение суда Москвы не повлияет на деятельность Международного банка Азербайджана (версия 2)

2018-05-11 19:58 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ -Решение арбитражного суда Москвы по заявлению Сбербанка России арестовать 41,6 процента дола в капитале российской "дочки" Международного банка Азербайджана (МБА) - "МБА-Москва" – не повлияет на деятельность МБА, говорится в заявлении банка, распространенном в пятницу.

"Эта претензия, которая имеет характер чисто коммерческого спора, никоим образом не влияет на деятельность Международного банка Азербайджана. В то же время банк имеет право оспорить это решение в суде", - говорится в заявлении МБА.

Напомним, что Арбитражный суд Москвы суд частично удовлетворил исковое заявление российского Сбербанка в отношении МБА и временно наложил ограничения на проведение каких-либо операций с частью его доли в уставном капитале ООО “Банк “МБА-Москва”.

"11 мая 2017 года МБА объявил о добровольной реструктуризации внешних обязательств. Лондонский суд, признав процесс реструктуризации, наложил мораторий на выдвижение претензий по активам банка на территории Великобритании. 18 июля кредиторы, на которые приходится 93,9 процента обязательств, одобрили предложенный план реструктуризации. Таким образом, первого сентября 2017 года процесс добровольной реструктуризации успешно завершился. Кредиторы, выполнив предписанные документальные процедуры, приобрели предложенные финансовые инструменты", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что Сбербанк отказался поддержать данный план и принял решение осуществить юридические меры.

"В рамках плана по реструктуризации Сбербанку были предложены ценные бумаги на 16 миллионов долларов. Общая сумма дополнительной претензии Сбербанка к МБА составляет еще около пяти миллионов долларов", - говорится в заявлении.