В Астане открыта постмодернистская экомечеть - ФОТО

2018-05-11 21:40 | www.oxu.az | 8

В столице Казахстана Астане открылась спроектированная в постмодернистском стиле мечеть «Цветок Всевышнего».

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на информагентство «Фергана».

Внешне здание напоминает цветок и ограненный алмаз, минарет выполнен в виде тростникового пера.

По словам архитектора проекта Сагындыка Джамбулатова, мечеть построена в стиле постмодернизма с применением традиционных орнаментов и «новоказахских» декоративных элементов:

«Внутри использован современный дизайн, внутри сплошной авангард, все выполнено оригинально, алматинские дизайнеры делали».

Здание имеет сложную полусферическую форму, состоящую из треугольных наклонных плоскостей, завершающуюся куполом 26-метрового диаметра.

Площадь мечети составляет 2248 квадратных метров, высота минарета - 43,5 метра.

Внутри мечеть оснащена теплыми полами, при этом здание полностью обеспечивает себя энергией с помощью солнечных батарей, которые производят в три раза больше энергии, чем требуется.

«Мечеть себя обеспечивает и может даже выдавать электроэнергию для города», - отметил министр Казахстана по делам религий и гражданского общества Дархан Калетаев.

А.Б.

