Госдепартамент предупредил американцев о террористической угрозе в Турции

2017-03-29 02:40 | www.trend.az | 3

Госдепартамент США выпустил во вторник предупреждение для американских граждан об опасности совершения поездок в Турцию в связи с возросшей террористической угрозой, передает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление ведомства.

"Граждане США предупреждены о растущих угрозах, исходящих от террористических группировок в Турции. Следует обдумать необходимость поездки в Турцию в сложившихся условиях, кроме того, избегайте поездок на юго-восток Турции в связи с сохраняющейся террористической угрозой", - говорится в заявлении.

В нем также подчеркивается, что всем представителям властей США и членам их семей, проживающим в Стамбуле или посещающим этот город, запрещено путешествовать большими группами, а также посещать места скопления людей и известные достопримечательности.

"В конце марта и в апреле в Турции ожидается проведение многочисленных выступлений и митингов, многие из которых носят политический характер. Американская дипмиссия в Турции рекомендует гражданам США избегать мест проведения демонстраций и митингов, вне зависимости от их характера, в связи с потенциальными проявлениями насилия в ходе этих мероприятий", - отмечается в пресс-релизе.