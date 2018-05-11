МЧС Азербайджана о поисках пропавших азербайджанских альпинистов

2018-05-11 20:24 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В связи с потеплением и постепенным таянием снега интенсифицировались мероприятия по поиску членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» Фариды Джабраилзаде, Бабура Гусейнова и Намина Буниятзаде, говорится в сообщении МЧС Азербайджана, распространенном в пятницу.

Поиски проводятся отрядами профессиональных спасателей МЧС и сотрудниками министерства экологии и природных ресурсов.

О поисковых работах будет предоставлена дополнительная информация.

Напомним, что 23 декабря прошлого года Фарида Джабраилзаде, Бабур Гусейнов и Намин Буниятзаде отправились в поход из селения Хыналыг Губинского района в направлении вершины Туфандаг и должны были вернуться 26 декабря. Связь с ними была прервана.